Олимпиада-2022. Украина заявила на спринт лишь трех биатлонисток

Представлен стартовый лист женской спринтерской гонки на Олимпийских играх в Пекине.

Украину представят только три биатлонистки – Ирина Петренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

Как известно, Валентина Семеренко досрочно покинула Игры из-за плохого самочувствия, а Елена Билосюк и Дарья Блашко заразились коронавирусом.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

15. Ирина Петренко

57. Юлия Джима

70. Анастасия Меркушина