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Олимпиада-2022. Украина заявила на спринт лишь трех биатлонисток
Бежать некому
фото - biathlon.com.ua
Представлен стартовый лист женской спринтерской гонки на Олимпийских играх в Пекине.
Украину представят только три биатлонистки – Ирина Петренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.
Как известно, Валентина Семеренко досрочно покинула Игры из-за плохого самочувствия, а Елена Билосюк и Дарья Блашко заразились коронавирусом.
Стартовые позиции украинских биатлонисток:
15. Ирина Петренко
57. Юлия Джима
70. Анастасия Меркушина
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