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Олимпиада-2022. Украина заявила на спринт лишь трех биатлонисток

Биатлон
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Бежать некому

Олимпиада-2022. Украина заявила на спринт лишь трех биатлонисток

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Представлен стартовый лист женской спринтерской гонки на Олимпийских играх в Пекине.

Украину представят только три биатлонистки – Ирина Петренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

Как известно, Валентина Семеренко досрочно покинула Игры из-за плохого самочувствия, а Елена Билосюк и Дарья Блашко заразились коронавирусом.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

15. Ирина Петренко

57. Юлия Джима

70. Анастасия Меркушина

Полный старт-лист спринта (начало гонки 11 февраля в 11:00 по киевскому времени)

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В статье: Олимпиада-2022 биатлон Юлия Джима
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