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Джима в топ-10 спринта на Олимпиаде. Как это было
Отличная гонка для Юлии Джимы
Фото - НОК
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женского спринта на Олимпиаде в Пекине. Гонка начнется в 11:00 по киевскому времени.
Следить за главными событиями гонки при участии троих биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые номера украинок:
15. Ирина Петренко
57. Юлия Джима
70. Анастасия Меркушина
Текстовая трансляция гонки
12:04. Результаты гонки: 1 - Ройселанн, 2 - Эльвира Эберг, 3 - Вирер, 8 - Джима, 24 - Меркушина, 40 - Петренко
12:00. Ситуация на финише: 8 - Джима, 24 - Меркушина ,39 - Петренко
11:57. Финишировала Меркушина на 24 месте.
11:54. Отсечка 5,9. Меркушина на 24 месте (+1,39)
11:52. Можем уже поздравить призёров: 1 - Ройселанн, 2 - Эльвира Эберг, 3 - Вирер.
11:50. Джима финишировала на 8 месте, Меркушина закрыла все мишени на стойке и вышла на 22 месте.
11:46. Отсечка 5,9 км. Джима на 7 месте (+1,01).
11:44. Джима вышла на 7 месте (+46)
11:43. У Джимы один промах на стойке, а у Меркушиной - на первой стрельбе промах.
11:39. Ситуация на финише: 1 - Ройселанн, 2 - Вирер, 3 - Хаузер, 21 - Петренко
11:37. Меркушина на разгоне проигрывает 18,5 секунд.
11:35. Джима на первой стрельбе закрыла все мишени и вышла на 4 месте (+9,4). Стартувала уже и Меркушина.
11:32. Джима на разгоне проигрывает всего 3 секунды.
11:31. Петренко финишировала на 10 месте (+2,27)
11:30. После первой стрельбы лидирует Эльвира Эберг (+0,4)
11:28. Стартовала Юлия Джима.
11:25. После второй стрельбы Вирер выходит на втором месте (+13)
11:23. Петренко на стойке стреляет быстро и точно. Ирина выходит на 9 месте (+1,53)
11:19. После второй стрельбы : 1 - Ройселанн, 2 - Стремоус (+54), 3 - Резцова (+55)
11:17. Ройселанн закрывает все мишени на стойке и это заявка на победу.
11:16. Петренко вышла на 14 месте (+1,17)
11:15. Петренко на первой стрельбе два раза мажет.
11:13. Отсечка 1,5 км. Петренко проигрывает 15 секунд.
11:11. Петренко на разгоне проигрывает 11,7 секунды.
11:10. После первой стрельбы: 1 - Ройселанн, 2 - Иннерхофер (+10), 3 - Стремоус (+17)
11:08. Экхофф на первом рубеже один раз промазала.
11:07. Стартовала Ирина Петренко.
11:05. На разгоне сейчас лидирует Иннерхофер.
11:03. Погода сегодня снова радует. Небольшой мороз и ветра почти нету.
11:00. Гонка стартовала! Первой на дистанцию отправилась Тириль Экхофф.
10:30. Доброе утро! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция женского спринта в рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине. Гонка начнется уже через 30 минут!
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