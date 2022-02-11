Джима в топ-10 спринта на Олимпиаде. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женского спринта на Олимпиаде в Пекине. Гонка начнется в 11:00 по киевскому времени.

Следить за главными событиями гонки при участии троих биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые номера украинок:

15. Ирина Петренко

57. Юлия Джима

70. Анастасия Меркушина

Текстовая трансляция гонки

12:04. Результаты гонки: 1 - Ройселанн, 2 - Эльвира Эберг, 3 - Вирер, 8 - Джима, 24 - Меркушина, 40 - Петренко

12:00. Ситуация на финише: 8 - Джима, 24 - Меркушина ,39 - Петренко

11:57. Финишировала Меркушина на 24 месте.

11:54. Отсечка 5,9. Меркушина на 24 месте (+1,39)

11:52. Можем уже поздравить призёров: 1 - Ройселанн, 2 - Эльвира Эберг, 3 - Вирер.

11:50. Джима финишировала на 8 месте, Меркушина закрыла все мишени на стойке и вышла на 22 месте.

11:46. Отсечка 5,9 км. Джима на 7 месте (+1,01).

11:44. Джима вышла на 7 месте (+46)

11:43. У Джимы один промах на стойке, а у Меркушиной - на первой стрельбе промах.

11:39. Ситуация на финише: 1 - Ройселанн, 2 - Вирер, 3 - Хаузер, 21 - Петренко

11:37. Меркушина на разгоне проигрывает 18,5 секунд.

11:35. Джима на первой стрельбе закрыла все мишени и вышла на 4 месте (+9,4). Стартувала уже и Меркушина.

11:32. Джима на разгоне проигрывает всего 3 секунды.

11:31. Петренко финишировала на 10 месте (+2,27)

11:30. После первой стрельбы лидирует Эльвира Эберг (+0,4)

11:28. Стартовала Юлия Джима.

11:25. После второй стрельбы Вирер выходит на втором месте (+13)

11:23. Петренко на стойке стреляет быстро и точно. Ирина выходит на 9 месте (+1,53)

11:19. После второй стрельбы : 1 - Ройселанн, 2 - Стремоус (+54), 3 - Резцова (+55)

11:17. Ройселанн закрывает все мишени на стойке и это заявка на победу.

11:16. Петренко вышла на 14 месте (+1,17)

11:15. Петренко на первой стрельбе два раза мажет.

11:13. Отсечка 1,5 км. Петренко проигрывает 15 секунд.

11:11. Петренко на разгоне проигрывает 11,7 секунды.

11:10. После первой стрельбы: 1 - Ройселанн, 2 - Иннерхофер (+10), 3 - Стремоус (+17)

11:08. Экхофф на первом рубеже один раз промазала.

11:07. Стартовала Ирина Петренко.

11:05. На разгоне сейчас лидирует Иннерхофер.

11:03. Погода сегодня снова радует. Небольшой мороз и ветра почти нету.

11:00. Гонка стартовала! Первой на дистанцию отправилась Тириль Экхофф.

10:30. Доброе утро! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция женского спринта в рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине. Гонка начнется уже через 30 минут!