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Олимпиада-2022. Билосюк вернулась в расположение сборной Украины

Биатлон
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Олимпиада-2022. Билосюк вернулась в расположение сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Елена Билосюк сдала два подряд негативных ПЛР-теста и получила разрешение присоединиться к сборной Украины на Олимпийских играх в Пекине, сообщает официальный сайт НОК Украины.

Билосюк подхватила коронавирус перед открытием Олимпиады-2022. На самоизоляции биатлонистка находилась в отеле.

Билосюк на Играх в Китае пропустит всю личную программу и может стартовать только в эстафете, если к тому времени сборная Украины сохранит четырех здоровых спортсменок.

Женская эстафета на Олимпийских играх в Пекине состоится 16 февраля.

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В статье: Олимпиада-2022 биатлон Елена Пидгрушна коронавирус
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