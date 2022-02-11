Олимпиада-2022. Билосюк вернулась в расположение сборной Украины

Елена Билосюк сдала два подряд негативных ПЛР-теста и получила разрешение присоединиться к сборной Украины на Олимпийских играх в Пекине, сообщает официальный сайт НОК Украины.

Билосюк подхватила коронавирус перед открытием Олимпиады-2022. На самоизоляции биатлонистка находилась в отеле.

Билосюк на Играх в Китае пропустит всю личную программу и может стартовать только в эстафете, если к тому времени сборная Украины сохранит четырех здоровых спортсменок.

Женская эстафета на Олимпийских играх в Пекине состоится 16 февраля.