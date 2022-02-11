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Джима остановилась в одном точном выстреле от медали Олимпиады-2022

Биатлон
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Украинка выдала классный спринт

Джима остановилась в одном точном выстреле от медали Олимпиады-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Юлия Джима во второй раз в карьере попала в топ-10 личной гонки на Олимпийских играх, заняв 8-е место в спринте в Пекине.

После лежки киевлянка занимала промежуточное 4-е место, но на стойке промахнулась вторым выстрелом и опустилась на 7-ю позицию. Последний круг Джима прошла не так убедительно и финишировала 8-й в 30 секундах от бронзовой медалистки Доротеи Вирер.

Также стоит отметить новый личный рекорд на Олимпиаде Анастасии Меркушиной – с одним промахом она впервые в карьере финишировала на Играх в топ-30.

Еще одна украинка Ирина Петренко, несмотря на два промаха на стрельбище, заработала право стартовать в пасьюте.

В спринте первое личное золото на Олимпийских играх завоевала лидер Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанд. Попутно норвежка сделала серьезную заявку на победный дубль в преследовании, опередив шведку Эльвиру Эберг на 30,9 секунды.

Олимпиада-2022. Биатлон. Женщины. Результаты спринта:

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 0+0) 20:44,3

2. Эльвира Карин Эберг (Швеция, 0+0) +30,9

3. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +37,2

...

8. Юлия Джима (Украина, 0+1) +1:07,5

24. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0) +1:47,3

40. Ирина Петренко (Украина, 2+0) +2:27,4

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В статье: Олимпиада-2022 биатлон Юлия Джима
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