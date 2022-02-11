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Велепец: У Джимы суперрезультат в спринте

Биатлон
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Комментарий специалиста после очередной гонки на Олимпиаде

Велепец: У Джимы суперрезультат в спринте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Юлия Джима в спринте на Олимпийских играх в Пекине с одним промахом заняла 8-е место, уступив 30 секунд бронзовому результату Доротеи Вирер. При этом по чистому лыжному ходу киевлянка также заняла 8-е место.

«У Юли это суперрезультат. Перед стартом мы уже знали, как нужно отстреляться – надо стрелять ноль, в таких условиях мало шансов с промахами, нужно стрелять немного аккуратнее.

Думаю, Юля никогда в жизни так быстро не бежала, поэтому форма есть, есть еще два шанса побороться за медаль. Но когда конкуренты бегут быстро, закрывают нули – ты должен делать то же самое. Жалко этот выстрел, этих пол сантиметра.

Но мы должны быть довольны, потому что это мастер-класс от Юли – две гонки подряд на уровне и эстафету с третьим временем. Будем надеяться дальше, будем держать такую форму. Сервисменов нужно сегодня снова похвалить. Лыжи очень-очень хорошо работали», - сказал Велепец.

Ранее Юлия Джима на Олимпиаде-2022 замкнула топ-10 в индивидуальной гонке.

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В статье: Олимпиада-2022 биатлон Юлия Джима
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Источник:
Biathlon.com.ua

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