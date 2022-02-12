Четверо украинцев выйдут на старт спринта на Олимпиаде. Текстовая трансляция

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на Олимпиаде в Пекине. Гонка начнется в 11:00 по киевскому времени.

Следить за главными событиями гонки при участии биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу.

Стартовые номера украинцев:

15. Дмитрий Пидручный

60. Артем Прима

70. Антон Дудченко

81. Богдан Цымбал

Текстовая трансляция

11:55. Прима финишировал на 14 месте (+1,19)

11:53. Дудченко на стойке закрыл все мишени и вышел на 49 месте.

11:51. Ситуация на финише: 1 - Йоханнес Бё, 2 - Фийон-Майе, 3 - Тарье Бё, 11 - Пидручный

11:49. Богдан Цымбал на первой стрельбе "застрелился". Три промаха.

11:46. Прима на стойке один раз мажет

11:43. У Дудченко завал. Сразу два промаха.

11:40. Стартовал Богдан Цымбал

11:38. Прима закрывает все мишени на первой стрельбе и выходит на 10 месте.

11:35. Стартовал Антон Дудченко.

11:34. Прима на разгоне проигрывает 14 секунд.

11:32. Пидручный финишировал на 4 месте (+1,18)

11:30 Стартовал Артем Прима.

11:28. Много сегодня на дистанции проигрывает Пидручный. Уже больше минуты.

11:27. После второй стрельбы: 1 - Бё, 2 - Фийон-Майе, 3 - Цветков, 4 - Пидручный

11:25. Дмитрий вышел на 3 месте (+45)

11:24. Пидручный не закрыл одну мишень на стойке. У Йоханнеса тоже промах

11:21. Цветков закрыл все мишени и вышел пока лидером.

11:20. После второй стрельбы никто ещё не закрыл все мишени.

11:19. Отсечка 4,2. Пидручный проигрывает 30 секунд Йоханнесу.

11:16. Пидручный на первой стрельбе закрывает все мишени и выходит на втором месте (+20)

11:13. После первой стрельбы: 1 - Цветков, 2 - Дестьё, 3 - Илиев

11:11. Пидручный на разгоне проигрывает 9 секунд.

11:10. У Наврата один промах на первой стрельбе. Лидирует сейчас Дестьё.

11:08. Отправился на дистанцию Йоханнес Бё

11:07. Стартовал Дмитрий Пидручный.

11:04. На разгоне сейчас лучший результат у немца Наврата.

11:02. Ветра на стрельбище сегодня нет. Для спортсменов условия очень хорошие.

11:00. Гонка стартовала! Первым на дистанцию отправился эстонец Эрмитс.

10:30. Доброе утро! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция мужского спринта в рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине. Гонка начнется уже через 30 минут!