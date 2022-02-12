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Четверо украинцев выйдут на старт спринта на Олимпиаде. Текстовая трансляция
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Фото - НОК
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на Олимпиаде в Пекине. Гонка начнется в 11:00 по киевскому времени.
Следить за главными событиями гонки при участии биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу.
Стартовые номера украинцев:
15. Дмитрий Пидручный
60. Артем Прима
70. Антон Дудченко
81. Богдан Цымбал
Текстовая трансляция
11:55. Прима финишировал на 14 месте (+1,19)
11:53. Дудченко на стойке закрыл все мишени и вышел на 49 месте.
11:51. Ситуация на финише: 1 - Йоханнес Бё, 2 - Фийон-Майе, 3 - Тарье Бё, 11 - Пидручный
11:49. Богдан Цымбал на первой стрельбе "застрелился". Три промаха.
11:46. Прима на стойке один раз мажет
11:43. У Дудченко завал. Сразу два промаха.
11:40. Стартовал Богдан Цымбал
11:38. Прима закрывает все мишени на первой стрельбе и выходит на 10 месте.
11:35. Стартовал Антон Дудченко.
11:34. Прима на разгоне проигрывает 14 секунд.
11:32. Пидручный финишировал на 4 месте (+1,18)
11:30 Стартовал Артем Прима.
11:28. Много сегодня на дистанции проигрывает Пидручный. Уже больше минуты.
11:27. После второй стрельбы: 1 - Бё, 2 - Фийон-Майе, 3 - Цветков, 4 - Пидручный
11:25. Дмитрий вышел на 3 месте (+45)
11:24. Пидручный не закрыл одну мишень на стойке. У Йоханнеса тоже промах
11:21. Цветков закрыл все мишени и вышел пока лидером.
11:20. После второй стрельбы никто ещё не закрыл все мишени.
11:19. Отсечка 4,2. Пидручный проигрывает 30 секунд Йоханнесу.
11:16. Пидручный на первой стрельбе закрывает все мишени и выходит на втором месте (+20)
11:13. После первой стрельбы: 1 - Цветков, 2 - Дестьё, 3 - Илиев
11:11. Пидручный на разгоне проигрывает 9 секунд.
11:10. У Наврата один промах на первой стрельбе. Лидирует сейчас Дестьё.
11:08. Отправился на дистанцию Йоханнес Бё
11:07. Стартовал Дмитрий Пидручный.
11:04. На разгоне сейчас лучший результат у немца Наврата.
11:02. Ветра на стрельбище сегодня нет. Для спортсменов условия очень хорошие.
11:00. Гонка стартовала! Первым на дистанцию отправился эстонец Эрмитс.
10:30. Доброе утро! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция мужского спринта в рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине. Гонка начнется уже через 30 минут!
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