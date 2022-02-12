Пидручный: Еле-еле доехал, был на грани того, чтобы потерять сознание

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал результат спринта на Олимпиаде 2022 в Пекине. Его слова цитирует UA:Перший:

"Отработал на максимум. Очень трудная гонка сегодня. С первых метров на максимальных скоростях. Третий круг был мега трудным. Честно уже едва доехал, был на грани того, чтобы потерять сознание.

Отдал все, что мог, но, к сожалению, этого было мало для хорошего результата. Много проиграл ходом, но часть гонки ехал с Йоханнесом Бё, к сожалению, за ним долго подержаться не смог, он держал очень высокий темп.

На третьем круге сил просто не было. Жаль, что этот первый выстрел на стрельбе стоя вышел мимо. Старался осторожно отрабатывать каждый выстрел, но, к сожалению, этот один где-то вылетел.

Думаю, близкий промах, потому что отмечал довольно неплохой выстрел, но жаль, что он не закрылся. В принципе с одним промахом буду достаточно на хорошей позиции на завтрашнюю гонку.

Присутствие Санитры? Его поддержка никогда не помешает. Подсказки на стрельбе всегда уместны, поэтому сегодня во время пристрелки он помогал

Сегодня очень много людей было на трассе, все работали на максимуме, подгоняли каждый метр дистанции. Спасибо им за эту самоотверженную работу" – сказал он.