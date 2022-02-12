Санитра прокомментировал результат мужского спринта на Олимпиаде 2022

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал результаты мужской спринтерской гонки на Олимпийских играх 2022 в Пекине (Китай). Его слова цитирует Суспільне:

"Пидручный и Прима пробежали очень хороший старт. Сражались смело с первого круга. Хорошо отстреляли лежа, но по промаху стоя сегодня было много. Норвежцы очень бежали. Самуэльссон показал лучший результат, чем в предыдущей гонке. Два спортсмена в топ-15 – могу быть доволен, хорошая позиция к завтрашней гонке преследования.

Пидручный почти половину проиграл на последнем круге, чуть-чуть подсел и спину почувствовал. Артем Прима хорошо боролся. Думаю, что немного похолодело и трасса стала другой.

О его выступлении не могу ни одного минуса сказать. Рисковал на стрельбе и боролся до последнего момента. Цымбал и Дудченко? Их стрельба стоя нам была нужна у Примы и Пидручного.

Не справились ребята с лежкой. Не были сконцентрированы. Здесь нужно смотреть на условия, на эту высоту, ветер каждый день разный. Сегодня можешь пробежать очень хорошо, завтра ощутишь эту высоту, трассу, где нет, где отдохнуть, просто нужно работать.

Будем завтра серьезно готовиться, потому что есть шанс, хорошие позиции у Примы и Пидручного. С этого момента начинаю подготовку Дудченко и Цимбала к эстафете" – сказал он.