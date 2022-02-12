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Олимпиада 2022 последняя для Йоханнеса Бё

Биатлон
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Спасибо за отличные выступления

Олимпиада 2022 последняя для Йоханнеса Бё

biathlonworld.com

UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё после победы в спринтерской гонке на Олимпиаде 2022 заявил, что эти игры станут для него последними в карьере. Слова олимпийского чемпиона цитирует Матч ТВ:

– Это ваши последние Олимпийские игры?

– Да. Я не заканчиваю сейчас, но и на следующие четыре года не останусь, – сказал Бё

Отметим, что в активе норвежца есть золото смешанной эстафеты 2022 и золото индивидуальной гонки 2018, две серебряные и одна бронзовая награда главных соревнований четырехлетия.

Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный прокомментировал результаты спринта.

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В статье: Йоханнес Бе
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