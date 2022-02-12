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Олимпиада 2022 последняя для Йоханнеса Бё
Спасибо за отличные выступления
biathlonworld.com
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё после
– Это ваши последние Олимпийские игры?
– Да. Я не заканчиваю сейчас, но и на следующие четыре года не останусь, – сказал Бё
Отметим, что в активе норвежца есть золото смешанной эстафеты 2022 и золото индивидуальной гонки 2018, две серебряные и одна бронзовая награда главных соревнований четырехлетия.
Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный
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