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Пидручный и Прима – реальные претенденты на попадание в масс старт Олимпиады 2022

Биатлон
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Пидручный и Прима – реальные претенденты на попадание в масс старт Олимпиады 2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Артем Прима - реальные претенденты на попадание в гонку с массовым стартом на Олимпиаде 2022.

Отметим, что на главных соревнованиях четырехлетия квота на масс старт формируется по принципу 15 лучших в общем зачете, 15 лучших на Олимпиаде.

По первой квоте пробиться у украинцев шансов нет, а вот по второй, благодаря удачным выступлениям в индивидуальной и спринтерской гонках Дмитрий Пидручный набрал уже 51 очко, а Артем Прима – 30. Они занимают 4 и 10 места соответственно. Завтра состоится гонка преследования и по ее результатам будут окончательно сформированы списки участников масс старта.

Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный прокомментировал результаты спринта.

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В статье: Олимпиада-2022 Артем Прима Дмитрий Пидручный
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