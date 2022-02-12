Пидручный и Прима – реальные претенденты на попадание в масс старт Олимпиады 2022

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Артем Прима - реальные претенденты на попадание в гонку с массовым стартом на Олимпиаде 2022.

Отметим, что на главных соревнованиях четырехлетия квота на масс старт формируется по принципу 15 лучших в общем зачете, 15 лучших на Олимпиаде.

По первой квоте пробиться у украинцев шансов нет, а вот по второй, благодаря удачным выступлениям в индивидуальной и спринтерской гонках Дмитрий Пидручный набрал уже 51 очко, а Артем Прима – 30. Они занимают 4 и 10 места соответственно. Завтра состоится гонка преследования и по ее результатам будут окончательно сформированы списки участников масс старта.