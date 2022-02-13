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Джима не смогла побороться за медаль в преследовании на Олимпиаде-2022 в Пекине. Как это было
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования на Олимпиаде-2022 в Пекине – 10-километровый заезд с четырьмя огневыми рубежами стартует в 11:00 по киевскому времени.
Следить за главными событиями гонки при участии трех биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции биатлонисток сборной Украины:
8. Юлия Джима +1:08
24. Анастасия Меркушина +1:47
40. Ирина Петренко +2:27
Полный старт-лист гонки преследования
Текстовая трансляция гонки
11:43. Друзья, до новых встреч. Оставайтесь с нами!
11:41. Меркушина заняла 25-е место, Петренко финишировала в преследовании на 52-й позиции
А топ-10 гонки выглядит так:
11:39. Джима финишировала на 13-м месте
Был шанс у Юлии вмешаться в борьбу за бронзу, однако два круга штрафа на финальной стрельбе испортили общую картинку. Хотя в целом киевлянка сегодня выглядела достойно.
11:38. Ошибка! Экхофф стала третьей! Ингрид-Ландмарк Тандреволд еле-еле доехала до финиша. Что же с ней произошло?
11:37. Эльвира Эберг защитила второе место, а Ингрид-Ландмарк Тандреволд завоевала первую в карьере медаль на Олимпийских играх.
11:36. Марте Олсбю-Ройселанд – олимпийская чемпионка в преследовании
Вы удивитесь, но норвежки до сегодняшнего дня никогда не брали золото Олимпиады в этой дисциплине!
11:34. Меркушина на последней стрельбе заработала 150 метров штрафа и опустилась на 25-е место. Все равно очень достойный результат.
11:32. Эльвира Эберг и Ингрид-Ландмарк Тандреволд вышли в топ-3 после финальной стрельбы, Джима только 12-я.
11:31. Два промаха у Джимы…Шанс на медаль безнадежно упущен.
11:30. Решающая стрельба!
Олсбю-Ройселанд – 5 из 5! Норвежка становится трехкратной олимпийской чемпионкой Пекина!
11:28. На отсечке 7,0 км Джима сократила отставание от топ-3 до 8 секунд!
11:26. Меркушина точно отработала стойку и поднялась на 23-е место, Петренко 49-я с четырьмя кругами штрафа.
11:24. Третья стрельба!
Олсбю-Ройселанд ушла на круг штрафа, но Вирер на стойке не закрыла две мишени! Дважды мажет и Эльвира Эберг!
Эх, Джима могла ворваться в топ-3, однако заработала круг штрафа. Но до медали теперь всего 15 секунд!
Топ-10 после третьей стрельбы:
11:20. На отсечке 5,0 км Джима опустилась на 9-е место (+1:47.4).
11:19. Меркушина переместилась на 25-е место, Петренко с еще одним промахом остается 50-й.
11:17. Вторая стрельба!
Олсбю-Ройселанд продолжает уверенно лидировать, а ее главной преследовательницей стала Вирер.
Джима на второй лежке отработала идеально и ворвалась в топ-6!
Топ-10 после второй стрельбы:
11:12. На отсечке 3,0 км Олсбю-Ройселанд опережает шведку на 33,8 секунды. Джима – 11-я (+1:36.2).
11:11. Меркушина и Петренко также заехали на круг штрафа – Анастасия идет 32-й, Ирина опустилась на 50-е место.
11:09. Первая стрельба!
Джима промахнулась четвертым выстрелом и опустилась на 12-е место.
Топ-10 после первой стрельбы:
11:05. Джима на отсечке 1,0 км поднялась на седьмое место.
11:03. Очень тяжелые погодные условия сегодня в Пекине – стрельба при снегопаде и ветре может превратиться в непредсказуемую лотерею.
11:00. Гонка стартовала!
10:50. Четыре года назад преследование на Олимпиаде выиграла Лаура Дальмайер – немка уже завершила карьеру, поэтому сегодня у нас гарантированно будет новая чемпионка.
10:40. Удивительно, но Джима еще никогда не бежала гонку преследования на Олимпиадах, хотя Игры в Пекине для киевлянки уже третьи в карьере.
А вот у Анастасии Меркушиной подобный опыт есть – в 2018-м в Пхенчхане она после 55-го места в спринте в пасьюте прогрессировала на 46-ю строку.
10:30. Доброе утро! UA-Футбол приглашает начать воскресный день вместе с нами! Ровно через 30 минут в Пекине стартует женская гонка преследования с вполне осязаемыми медальными шансами для Украины, ведь Юлия Джима уйдет в бой на 8-й позиции в 30 секундах от топ-3.
Hard work by organisers to ensure everything is set and conditions are perfect for today’s pursuits ????— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 13, 2022
Quite a nice layer of snow has fallen since early this morning ❄️#Beijing2022 | #Biathlon | #olympics pic.twitter.com/rqtIkV7JXF
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