Джима не смогла побороться за медаль в преследовании на Олимпиаде-2022 в Пекине. Как это было

Стартовые позиции биатлонисток сборной Украины:

8. Юлия Джима +1:08

24. Анастасия Меркушина +1:47

40. Ирина Петренко +2:27

Полный старт-лист гонки преследования

11:43. Друзья, до новых встреч. Оставайтесь с нами!

11:41. Меркушина заняла 25-е место, Петренко финишировала в преследовании на 52-й позиции

А топ-10 гонки выглядит так:

11:39. Джима финишировала на 13-м месте

Был шанс у Юлии вмешаться в борьбу за бронзу, однако два круга штрафа на финальной стрельбе испортили общую картинку. Хотя в целом киевлянка сегодня выглядела достойно.

11:38. Ошибка! Экхофф стала третьей! Ингрид-Ландмарк Тандреволд еле-еле доехала до финиша. Что же с ней произошло?

11:37. Эльвира Эберг защитила второе место, а Ингрид-Ландмарк Тандреволд завоевала первую в карьере медаль на Олимпийских играх.

11:36. Марте Олсбю-Ройселанд – олимпийская чемпионка в преследовании

Вы удивитесь, но норвежки до сегодняшнего дня никогда не брали золото Олимпиады в этой дисциплине!

11:34. Меркушина на последней стрельбе заработала 150 метров штрафа и опустилась на 25-е место. Все равно очень достойный результат.

11:32. Эльвира Эберг и Ингрид-Ландмарк Тандреволд вышли в топ-3 после финальной стрельбы, Джима только 12-я.

11:31. Два промаха у Джимы…Шанс на медаль безнадежно упущен.

11:30. Решающая стрельба!

Олсбю-Ройселанд – 5 из 5! Норвежка становится трехкратной олимпийской чемпионкой Пекина!

11:28. На отсечке 7,0 км Джима сократила отставание от топ-3 до 8 секунд!

11:26. Меркушина точно отработала стойку и поднялась на 23-е место, Петренко 49-я с четырьмя кругами штрафа.

11:24. Третья стрельба!

Олсбю-Ройселанд ушла на круг штрафа, но Вирер на стойке не закрыла две мишени! Дважды мажет и Эльвира Эберг!

Эх, Джима могла ворваться в топ-3, однако заработала круг штрафа. Но до медали теперь всего 15 секунд!

Топ-10 после третьей стрельбы:

11:20. На отсечке 5,0 км Джима опустилась на 9-е место (+1:47.4).

11:19. Меркушина переместилась на 25-е место, Петренко с еще одним промахом остается 50-й.

11:17. Вторая стрельба!

Олсбю-Ройселанд продолжает уверенно лидировать, а ее главной преследовательницей стала Вирер.

Джима на второй лежке отработала идеально и ворвалась в топ-6!

Топ-10 после второй стрельбы:

11:12. На отсечке 3,0 км Олсбю-Ройселанд опережает шведку на 33,8 секунды. Джима – 11-я (+1:36.2).

11:11. Меркушина и Петренко также заехали на круг штрафа – Анастасия идет 32-й, Ирина опустилась на 50-е место.

11:09. Первая стрельба!

Джима промахнулась четвертым выстрелом и опустилась на 12-е место.

Топ-10 после первой стрельбы:

11:05. Джима на отсечке 1,0 км поднялась на седьмое место.

11:03. Очень тяжелые погодные условия сегодня в Пекине – стрельба при снегопаде и ветре может превратиться в непредсказуемую лотерею.

11:00. Гонка стартовала!

10:50. Четыре года назад преследование на Олимпиаде выиграла Лаура Дальмайер – немка уже завершила карьеру, поэтому сегодня у нас гарантированно будет новая чемпионка.

10:40. Удивительно, но Джима еще никогда не бежала гонку преследования на Олимпиадах, хотя Игры в Пекине для киевлянки уже третьи в карьере.

А вот у Анастасии Меркушиной подобный опыт есть – в 2018-м в Пхенчхане она после 55-го места в спринте в пасьюте прогрессировала на 46-ю строку.

10:30. Доброе утро! UA-Футбол приглашает начать воскресный день вместе с нами! Ровно через 30 минут в Пекине стартует женская гонка преследования с вполне осязаемыми медальными шансами для Украины, ведь Юлия Джима уйдет в бой на 8-й позиции в 30 секундах от топ-3.

