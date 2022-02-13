Пидручный и Прима не организовали сенсацию в преследовании на Олимпиаде-2022. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на Олимпиаде-2022 в Пекине – заезд на 12,5 км с четырьмя стрельбами стартует в 12:45 по киевскому времени.

Следить за главными событиями гонки при участии двух представителей сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

13. Дмитрий Пидручный +1:19

15. Артем Прима +1:19

Полный старт-лист гонки преследования

Текстовая трансляция гонки

13:29. Наш онлайн подходит к завершению. Спасибо за внимание, до новых встреч!

13:28. Пидручный защитил 13-е место, Прима финишировал 18-м

Топ-10 гонки преследования на Олимпиаде:

13:25. Тарье Бё разменял бронзу спринта на серебро преследования, а третьим финишировал представитель ОКР Эдуард Латыпов.

13:24. Кантен Фийон-Майе – олимпийский чемпион в преследовании!

Французы побеждают на пасьютах на третьей Олимпиаде подряд.

Фийон-Майе стал двукратным олимпийским чемпион. Несколько дней назад он взял золото в индивидуальной гонке.

13:22. Пидручный поднялся на 13-е место, Прима прогрессировал на 17-ю позицию. Оба украинца идеально отработали финальную стрельбу.

13:18. Драка за медаль будет! Тарье Бё и Лукас Хофер вплотную преследуют россиянина. А Йоханнес Бё дважды промазал на финальной стрельбе.

13:17. Решающая стрельба!

Фийон-Майе – 5 из 5! А Латыпов мажет. Все, француз – чемпион!

13:15. На отсечке 9,0 км Фийон-Майе опережает россиянина почти на 6 секунд. Йоханнес Бё проигрывает лидеру 53,6.

13:13. Підручний на стійці заробив два кола штрафу і опустився на 21-е місце, Прима йде 25-м із шістьма промахами.

А топ-10 перед вирішальною стріляниною виглядає так:

13:13. Пидручный на стойке заработал два круга штрафа и опустился на 21-е место, Прима идет 25-м с шестью промахами.

А топ-10 перед решающей стрельбой выглядит так:

13:10. Третья стрельба!

Бё-младший на стойке зашел на три круга штрафа! А каков Фийон-Майе – 5 из 5! И Латыпов закрывает все мишени!

13:06. На отсечке 6,5 км отрыв Йоханнеса Бё от Фийона-Майе увеличился до 19,9 секунды, Латыпов проигрывает норвежцу 36,6 секунды.

13:04. Вторая стрельба!

Два промаха у Йоханнеса Бё! Фийон-Майе закрыл все и вернулся в битву за золото!

Пидручный на второй лежке совершил два промаха и опустился на 16-е место.

У Примы еще два промаха и 26-е место.

Топ-10 после второй стрельбы:

12:57. На отсечке 3,4 км Йоханнес Бё опережает Фийона-Майе на 48,6 секунды. Отставание Пидручного от топ-3 составляет 39 секунд.

12:55. Первая стрельба!

Пидручный ушел на круг штрафа, у Примы два промаха. Дмитрий идет 12-м, Артем – 23-й.

Топ-10 после первой стрельбы:

12:47. Пидручный и Прима одновременно ушли на дистанцию.

12:45. Гонка стартовала!

12:35. Гонка преследования входит в программу Олимпийских игр с 2002 года. Ранее в этой дисциплине побеждали Оле-Эйнар Бьорндален, Венсан Дефран, Бйорн Ферри и Мартен Фуркад (дважды).

12:25. Пидручный на Олимпиаде-2018 в преследовании с 21-го места опустился на 34-е, Прима в той гонке поднялся на две строки и финишировал 38-м.

В Сочи Прима после 32-го места в спринте в пасьюте откатился на 44-ю строку.

12:15. Добрый день! Вслед за девушками на Олимпиаде в Пекине готовятся пробежать преследование и мужчины. И снова украинцы входят в расширенный список претендентов на медаль – Дмитрий Пидручный и Артем Прима стартуют в пасьюте из топ-15.