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Пидручный и Прима не организовали сенсацию в преследовании на Олимпиаде-2022. Как это было
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на Олимпиаде-2022 в Пекине – заезд на 12,5 км с четырьмя стрельбами стартует в 12:45 по киевскому времени.
Следить за главными событиями гонки при участии двух представителей сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонистов:
13. Дмитрий Пидручный +1:19
15. Артем Прима +1:19
Полный старт-лист гонки преследования
Текстовая трансляция гонки
13:29. Наш онлайн подходит к завершению. Спасибо за внимание, до новых встреч!
13:28. Пидручный защитил 13-е место, Прима финишировал 18-м
Топ-10 гонки преследования на Олимпиаде:
13:25. Тарье Бё разменял бронзу спринта на серебро преследования, а третьим финишировал представитель ОКР Эдуард Латыпов.
13:24. Кантен Фийон-Майе – олимпийский чемпион в преследовании!
Французы побеждают на пасьютах на третьей Олимпиаде подряд.
Фийон-Майе стал двукратным олимпийским чемпион. Несколько дней назад он взял золото в индивидуальной гонке.
13:22. Пидручный поднялся на 13-е место, Прима прогрессировал на 17-ю позицию. Оба украинца идеально отработали финальную стрельбу.
13:18. Драка за медаль будет! Тарье Бё и Лукас Хофер вплотную преследуют россиянина. А Йоханнес Бё дважды промазал на финальной стрельбе.
13:17. Решающая стрельба!
Фийон-Майе – 5 из 5! А Латыпов мажет. Все, француз – чемпион!
13:15. На отсечке 9,0 км Фийон-Майе опережает россиянина почти на 6 секунд. Йоханнес Бё проигрывает лидеру 53,6.
13:13. Підручний на стійці заробив два кола штрафу і опустився на 21-е місце, Прима йде 25-м із шістьма промахами.
А топ-10 перед вирішальною стріляниною виглядає так:
13:13. Пидручный на стойке заработал два круга штрафа и опустился на 21-е место, Прима идет 25-м с шестью промахами.
А топ-10 перед решающей стрельбой выглядит так:
13:10. Третья стрельба!
Бё-младший на стойке зашел на три круга штрафа! А каков Фийон-Майе – 5 из 5! И Латыпов закрывает все мишени!
13:06. На отсечке 6,5 км отрыв Йоханнеса Бё от Фийона-Майе увеличился до 19,9 секунды, Латыпов проигрывает норвежцу 36,6 секунды.
13:04. Вторая стрельба!
Два промаха у Йоханнеса Бё! Фийон-Майе закрыл все и вернулся в битву за золото!
Пидручный на второй лежке совершил два промаха и опустился на 16-е место.
У Примы еще два промаха и 26-е место.
Топ-10 после второй стрельбы:
12:57. На отсечке 3,4 км Йоханнес Бё опережает Фийона-Майе на 48,6 секунды. Отставание Пидручного от топ-3 составляет 39 секунд.
12:55. Первая стрельба!
Пидручный ушел на круг штрафа, у Примы два промаха. Дмитрий идет 12-м, Артем – 23-й.
Топ-10 после первой стрельбы:
12:47. Пидручный и Прима одновременно ушли на дистанцию.
12:45. Гонка стартовала!
12:35. Гонка преследования входит в программу Олимпийских игр с 2002 года. Ранее в этой дисциплине побеждали Оле-Эйнар Бьорндален, Венсан Дефран, Бйорн Ферри и Мартен Фуркад (дважды).
12:25. Пидручный на Олимпиаде-2018 в преследовании с 21-го места опустился на 34-е, Прима в той гонке поднялся на две строки и финишировал 38-м.
В Сочи Прима после 32-го места в спринте в пасьюте откатился на 44-ю строку.
12:15. Добрый день! Вслед за девушками на Олимпиаде в Пекине готовятся пробежать преследование и мужчины. И снова украинцы входят в расширенный список претендентов на медаль – Дмитрий Пидручный и Артем Прима стартуют в пасьюте из топ-15.
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