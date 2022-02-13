Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада 2022. Олсбю-Ройзеланд побеждает в гонке преследования, Джима застрелилась на последнем рубеже
Снова немного мимо
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 13 февраля, в Пекине (Китай) состоялась биатлонная гонка преследования на Олимпийских играх 2022.
Победу в заезде одержала представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройзеланд, серебро у шведки Эльвиры Эберг, а ТОП-3 замкнула еще одна норвежка Тирил Экхофф.
Что касается украинок, то лучше среди наших стала Юлия Джима, которая до последнего претендовала на медаль в гонке, но на завершающем огневом рубеже допустила два промаха и сумела зацепиться в итоге всего за 13 место.
Олимпийские игры 2022. Биатлон
Гонка преследования
Женщины
13. Юлия Джима (1+0+1+2) (+2.49,3)
26. Анастасия Меркушина (1+0+0+1) (+3.50,3)
55. Ирина Петренко (1+1+2+0) (+8.16,8)
Популярное сейчас
- Аталанта – Ювентус. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура Серии А
- Без Шепелева, но с Андриевским и Нещеретом. Динамо объявило состав на третий зимний сбор команды
- Голевое безумие. Атлетико - Хетафе 4:3. Видео голов и обзор матча
- Джима остановилась в одном точном выстреле от медали Олимпиады-2022
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО