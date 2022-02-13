Олимпиада 2022. Олсбю-Ройзеланд побеждает в гонке преследования, Джима застрелилась на последнем рубеже

Сегодня, 13 февраля, в Пекине (Китай) состоялась биатлонная гонка преследования на Олимпийских играх 2022.

Победу в заезде одержала представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройзеланд, серебро у шведки Эльвиры Эберг, а ТОП-3 замкнула еще одна норвежка Тирил Экхофф.

Что касается украинок, то лучше среди наших стала Юлия Джима, которая до последнего претендовала на медаль в гонке, но на завершающем огневом рубеже допустила два промаха и сумела зацепиться в итоге всего за 13 место.

Олимпийские игры 2022. Биатлон

Гонка преследования

Женщины

13. Юлия Джима (1+0+1+2) (+2.49,3)

26. Анастасия Меркушина (1+0+0+1) (+3.50,3)

55. Ирина Петренко (1+1+2+0) (+8.16,8)