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Велепец прокомментировал результат женского персьюта на Олимпиаде 2022

Биатлон
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Велепец прокомментировал результат женского персьюта на Олимпиаде 2022

https://www.biathlon.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал результат гонки преследования на Олимпийских играх 2022.

"Конечно, у Юли были силы бороться за медаль, она постоянно догоняла. Лыжи сегодня были средние, не экстра-класса, на спусках это было особенно видно. Но на подъемах работала хорошо, лыжи были скользкими, могла держаться за Эберг, всех догоняла. Последний рубеж… не знаю, возможно рискнула, я с ней еще не разговаривал, но она дважды промазала, а в биатлоне это не прощается. Но все равно должна быть гордость, что одна украинская спортсменка, которая в каждой гонке может бороться за медали. Пока не пошло, еще есть шанс в масс-старте, будем спокойно работать дальше.

Настя молодец – она быстро стреляла, и закрывала мишени. Даже с промахами она держала позицию, которая была – на финише она 25. Двигалась хорошо, но сначала немного тяжелее начала. Здесь высота, возможно, немного перебрала первый круг, но потом держала ритм. Два раза в топ-25 после того, как приехала сюда в качестве резервной спортсменки – это супер.

Ира намазала. Уже утром она сказала, что у нее нет хорошего самочувствия, но она пробежала, попробовала. Закрыла бы нули – поднималась бы, а так просто закончила олимпийский персьют" – сказал он.

Напомним, что ранее Йоханнес Бё рассказал, что эта Олимпиада станет для него последней.

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В статье: Олимпиада-2022 Урош Велепец
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