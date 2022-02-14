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Олимпиада-2022. Пидручный побежит финишный этап в эстафете
Гонка уже завтра
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра озвучил состав сборной Украины на завтрашнюю эстафетную гонку в рамках Олимпийских игр в Пекине.
Примечательно, что на финальный этап командной гонки тренерский штаб отправил лидера сборной Дмитрия Пидручного, который в текущем сезоне Кубка мира выступал на втором отрезке эстафеты.
Состав сборной Украины:
6-1. Богдан Цымбал
6-2. Артем Прима
6-3. Антон Дудченко
6-4. Дмитрий Пидручный
Изначально эстафета в Пекине должна была стартовать в 11:00 по киевскому времени, однако из-за морозов гонку перенесли на 08:30.
Статус действующих олимпийских чемпионов в эстафете будет защищать сборная Швеции.
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