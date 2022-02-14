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Олимпиада-2022. Пидручный побежит финишный этап в эстафете

Биатлон
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Гонка уже завтра

Олимпиада-2022. Пидручный побежит финишный этап в эстафете

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра озвучил состав сборной Украины на завтрашнюю эстафетную гонку в рамках Олимпийских игр в Пекине.

Примечательно, что на финальный этап командной гонки тренерский штаб отправил лидера сборной Дмитрия Пидручного, который в текущем сезоне Кубка мира выступал на втором отрезке эстафеты.

Состав сборной Украины:

6-1. Богдан Цымбал

6-2. Артем Прима

6-3. Антон Дудченко

6-4. Дмитрий Пидручный

Полный старт-лист эстафеты

Изначально эстафета в Пекине должна была стартовать в 11:00 по киевскому времени, однако из-за морозов гонку перенесли на 08:30.

Статус действующих олимпийских чемпионов в эстафете будет защищать сборная Швеции.

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В статье: Олимпиада-2022 биатлон Дмитрий Пидручный
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