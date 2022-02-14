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Норвежской биатлонистке запретили выступать на Олимпиаде в Пекине
Она потеряла сознание во-время гонки
Фото - biathlon.com
Норвежской биатлонистке Ингрид Ландмарк Тандреволд запретили выступать на Олимпиаде в Пекине (Китай).
После спринта она плохо себя почувствовала и не помнит, как завершила выступление. Норвежка потеряла сознание, ей оказывали помощь врачи.
Также Тандреволд стало плохо на финише гонки преследования. Спортсменка уходила третьей после четвёртого огневого рубежа, но на последних метрах дистанции ей стало плохо, её уносили на руках.
"Мне больше не разрешают выступать на Олимпиаде по состоянию здоровья. Мне очень жаль, моё сердце разбито", — приводит слова Тандреволд Reuters.
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