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Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года может завершить карьеру

Биатлон
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Об этом рассказал сам биатлонист

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года может завершить карьеру

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон может завершить карьеру после Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).

"Большинство из нас считает, что эстафета – главное соревнование Олимпиады. Это нечто особенное, на эту гонку всегда легко себя мотивировать. Я не доволен Олимпиадой, мы имеем хорошие шансы в эстафете, я думаю будет весело. Сейчас я всё равно в лучшей форме, чем был четыре года назад.

Трудно быть самоуверенными, мы знаем, что у норвежцев – лучшая команда, но попытаемся бросить им вызов, чтобы они чувствовали давление больше, чем мы. Для Норвегии будет большим провалом не золотая медаль. Они не победили в Сочи, не победили в Пхёнчхане. Так что, очевидно, они хотят это золото. Но мы сделаем всё, чтобы лишить их его. Вчера в автобусе я сказал Йоханнесу Бё, что если мы выиграем, а Норвегия финиширует на втором месте, я уйду из биатлона", — приводит слова Самуэльссона Expressen.

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В статье: Мартин Самуэльсон
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