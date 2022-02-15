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Мужская эстафета на Олимпиаде. Текстовая трансляция
Болеем за украинцев на Олимпиаде
Фото - НОК
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Гонка начнется в 08:30 по киевскому времени.
Следить за главными событиями гонки при участии биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу.
Состав сборной Украины:
6-1. Богдан Цымбал
6-2. Артем Прима
6-3. Антон Дудченко
6-4. Дмитрий Пидручный
Текстовая трансляция
09:47. Украина на 9 месте (+3,17)
09:45. У Пидручного два круга штрафа....
09:43. Восьмая стрельба! У Латыпова два круга штрафа, а Кристиансен отстрелялся чисто!!! 1 - Норвегия, 2 - Франция, 3 - ОКР
09:39. Пидручный закрывает все мишени и выходит на 10 месте (+3,03)
09:37. Седьмая стрельба! Из лидеров у Франции и Германии по промаху. 1 - ОКР, 2 - Норвегия (+50), 3 - Германия (+50)
09:33. Отсечка 24,0 км. 1 - Латыпов, 2 - Фийон-Майе (+44), 3 - Наврат (+45)
09:31. Дудченко передал эстафету на 11 месте (+2,49)
09:29. Передача эстафеты: 1- ОКР, 2 - Франция (+41), 3 - Норвегия (+43)
09:27. У нас 11 место и отставание 2,51
09:26. И у Дудченко круг штрафа... Катастрофа
09:24. Шестая стрельба! Цветков снова закрывает все мишени, у Варабея - два круга штрафа. 1 - ОКР, 2 - Франция, 3 - Германия.
09:21. Отсечка 19,0 км. 1 - Цветков, 2 - Дестьё (+48), 3 - Варабей (+1,03), 10 - Дудченко (2,21)
09:18. Дудченко закрыл все мишени и вышел на 10 месте (+2,19)
09:16. Пятая стрельба! Цветков закрыл все мишени, у француза два промаха. 1 - ОКР, 2 - Франция (+48), 3 - Белоруссия (+1,03)
09:14. Отсечка 16,5 км. 1 - Цветков, 2 - Дестьё (+38), 3 - Варабей (+1,11), 12 - Дудченко (+2,22)
09:11. Передача эстафеты: 1 - ОКР, 2 - Франция (+36), 3 - Белоруссия (+1.12), 12 - Украина (+2,14)
09:06. Украина на 12 месте. Проигрываем почти 2 минуты.
09:04. Четвёртая стрельба! Логинов два раза промазал, но ушел лидером. У Примы завал - круг штрафа. 1 - ОКР, 2 - Франция (+17), 3 - Белоруссия (+59)
09:01. Отсечка 11 км. 1 - Логинов, 2 - Жаклен (+29), 3 - Лазовский (+30), 7 - Прима (+1,06)
08:58. Третья стрельба! Из лидеров Жаклен только промазал. Прима тоже одну мишень не закрыл. 1 - ОКР, 2 - Белоруссия (+15), 3 - Франция (+22), 10 - Украина (+1,04)
08:54. Отсечка 9,0 км. 1 - Логинов, 2 - Жаклен (+8), 3 - Лазовский (+9), 9 - Прима (+52)
08:50. Передача эстафеты: 1- ОКР, 2 - Белоруссия ( +0,9), 3 - Франция (+7,8), 9 - Украина (+42)
08:46. Очень тяжело нашего спортсмену, у него уже не осталось сил. Богдан проигрывает 25 секунд
08:44. Вторая стрельба! Цымбал одну мишень не закрыл, но вышел на втором месте. 1 - ОКР, 2 - Украина (+1,5), 3 - Белоруссия (+1,6)
08:40. Отсечка 4,0 км. 1 - Легрейд, 2 - Лессер (+0,8), 3 - Халили (+1,5), 9 - Цымбал (+5,2)
08:37. Первая стрельба! Цымбал один раз промазал и вышел на 11 месте (+10:8). 1 - Швейцария, 2 - Эстония, 3 - Италия
08:34. Отсечка 1,5 км. 1 - Халили, 2 - Легрейд (+0,7), 3 - Клод (+1,5), 5 - Цымбал (+2,1)
08:30. Гонка стартовала! Болеем за украинцев.
08:00. Доброе утро! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция мужской эстафеты в рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине. Гонка начнется уже через 30 минут!
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