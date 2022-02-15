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Санитра: Цымбал в один момент остановился на трассе
Украина могла сняться с эстафеты
фото - biathlon.com.ua
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал девятое место своих подопечных на Олимпийских играх в Пекине.
«Богдан Цымбал очень хорошо тактически пробежал два круга, стрелял так, как было надо. Но на последнем кругу произошел «коллапс», который не удивляет на этой высоте, на этих трассах.
Я уже боялся, что он не доедет до финиша. Потому что я видел на трассе (болельщики этого не видели), что в один момент он остановился.
Скажу, что больше боялся стрельбы лежа, что могут быть проблемы. Потому что в условиях хуже, чем те, которые были в гонке преследования, стреляли не без проблем, делали много промахов. Но сегодня и Артем Прима, и Антон Дудченко, и Дмитрий Пидручный... Не могу понять, что случилось.
Четыре круга и мы не могли уже надеяться на лучший результат. Это самый худший результат нашей эстафеты в этом сезоне», - сказал Санитра.
Напомним, на этапах Кубка мира сборная Украины в эстафетах ни разу не финишировала ниже седьмого места.
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