Санитра: Цымбал в один момент остановился на трассе

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал девятое место своих подопечных на Олимпийских играх в Пекине.

«Богдан Цымбал очень хорошо тактически пробежал два круга, стрелял так, как было надо. Но на последнем кругу произошел «коллапс», который не удивляет на этой высоте, на этих трассах.

Я уже боялся, что он не доедет до финиша. Потому что я видел на трассе (болельщики этого не видели), что в один момент он остановился.

Скажу, что больше боялся стрельбы лежа, что могут быть проблемы. Потому что в условиях хуже, чем те, которые были в гонке преследования, стреляли не без проблем, делали много промахов. Но сегодня и Артем Прима, и Антон Дудченко, и Дмитрий Пидручный... Не могу понять, что случилось.

Четыре круга и мы не могли уже надеяться на лучший результат. Это самый худший результат нашей эстафеты в этом сезоне», - сказал Санитра.

Напомним, на этапах Кубка мира сборная Украины в эстафетах ни разу не финишировала ниже седьмого места.