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Дарья Блашко: Дебютная Олимпиада запомнится пребыванием на карантине
Украинка пропустила соревнования
Украинская биатлонистка Дарья Блашко не смогла помочь на Олимпиаде сборной из-за позитивного теста на коронавирус и провела все время на карантине.
"Дебютная Олимпиада запомнится пребыванием на карантине? Так и есть. Когда мы приехали в олимпийскую деревню было ощущение праздника, но сейчас все по-другому. Смотришь на все другими глазами, без ажиотажа, спокойнее".
"Есть такое желание поехать на следующие Олимпийские игры. Буду работать и буду надеяться, что это произойдет для меня", – сказала Блашко в интервью "Суспильне Спорт".
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