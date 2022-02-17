Дарья Блашко: Дебютная Олимпиада запомнится пребыванием на карантине

Украинская биатлонистка Дарья Блашко не смогла помочь на Олимпиаде сборной из-за позитивного теста на коронавирус и провела все время на карантине.

"Дебютная Олимпиада запомнится пребыванием на карантине? Так и есть. Когда мы приехали в олимпийскую деревню было ощущение праздника, но сейчас все по-другому. Смотришь на все другими глазами, без ажиотажа, спокойнее".

"Есть такое желание поехать на следующие Олимпийские игры. Буду работать и буду надеяться, что это произойдет для меня", – сказала Блашко в интервью "Суспильне Спорт".