Джима седьмая в масс-старте на Олимпиаде. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта на Олимпиаде-2022 в Пекине – гонка на 12,5 км с четырьмя стрельбами стартует в 9:00 по киевскому времени.

Следить за главными событиями гонки при участии одной биатлонистки сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

19. Юлия Джима

Текстовая трансляция

09:41. Результаты гонки : 1 - Бреза-Буше, 2 - Экхофф, 3 - Ройселанн, 7 - Джима

09:37. Джима сейчас седьмая (+1,27)

09:36. Отсечка 10,9. 1 - Бреза-Буше, 2 - Экхофф (+34), 3 - Ройселанн (+33)

09:34. Четвёртая стрельба! Бреза-Буше один раз мажет, но она первая. Джима закрыла все мишени. 1 - Бреза-Буше, 2 -Экхофф, 3 - Ройселанн, 9 - Джима.

09:30. Джима на 15 месте (+1,15)

09:29. Отсечка 9,0 км. 1 - Бреза, 2 - Ройселанн (+15), 3 - Давидова (+15,5)

09:25. Джима выходит на 15 месте (+1,03)

09:23. Третья стрельба! Ураган на стойке у нас. У Ройселанн два промаха. У Джимы также два промаха. 1 - Ройселанн, 2 - Бреза, 3 - Эльвира Эберг

09:19. Отсечка 6,5 км. 1 - Ройселанн, 2 - Экхофф (+0,6), 3 - Симон (+33), 9 - Джима (+1,15)

09:15. Вторая стрельба! Экхофф и Ройселанн закрывают все мишени. Джима также стреляет без промахов. 1 - Экхофф, 2 - Ройселанн, 3 Симон (+22), 9 - Джима (+1,03)

09:12. Отсечка 4.0 км. 1 - Экхофф, 2 - Ройселанн (+0,9), 3 - Персонн (+1,7), 23 - Джима (+1,00)

09:09. Джима выходит на 23 месте (+50)

09:08. Первая стрельба! Джима не закрывает одну мишень. 1 - Экхофф, 2 - Ханна Эберг, 3 - Ройселанн

09:05. Юлия Джима на первом круге упала....

09:04. Отсечка 1,5 км. 1 - Ройселанн, 2 - Резцова (+0,4), 3 - Бреза (+0,8), 17 - Джима (+5,7)

09:01. Сегодня сильный мороз и ветер. Очень непросто будет спортсменкам.

09:00. Гонка стартовала! Держим кулаки за украинскую спортсменку.

08:30. Доброе утро. Вашему вниманию текстовая трансляция последней женской гонки на Олимпиаде. Болеем за Юлию Джиму в масс-старте. Начинаем через 30 минут.