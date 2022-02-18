  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Джима представляет Украину в масс-старте на Олимпиаде. Текстовая трансляция
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джима представляет Украину в масс-старте на Олимпиаде. Текстовая трансляция

Биатлон
(4 голосов)

Болеем за украинцев на Олимпиаде

Джима представляет Украину в масс-старте на Олимпиаде. Текстовая трансляция

Фото - НОК

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта на Олимпиаде-2022 в Пекине – гонка на 12,5 км с четырьмя стрельбами стартует в 9:00 по киевскому времени.

Следить за главными событиями гонки при участии одной биатлонистки сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

19. Юлия Джима

Текстовая трансляция

08:30. Доброе утро. Вашему вниманию текстовая трансляция последней женской гонки на Олимпиаде. Болеем за Юлию Джиму в масс-старте. Начинаем через 30 минут.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2022 Юлия Джима
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...