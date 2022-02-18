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Джима представляет Украину в масс-старте на Олимпиаде. Текстовая трансляция
Болеем за украинцев на Олимпиаде
Фото - НОК
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта на Олимпиаде-2022 в Пекине – гонка на 12,5 км с четырьмя стрельбами стартует в 9:00 по киевскому времени.
Следить за главными событиями гонки при участии одной биатлонистки сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
19. Юлия Джима
Текстовая трансляция
08:30. Доброе утро. Вашему вниманию текстовая трансляция последней женской гонки на Олимпиаде. Болеем за Юлию Джиму в масс-старте. Начинаем через 30 минут.
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