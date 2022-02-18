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Джима заняла седьмое место в масс-старте и повторила личный рекорд на Олимпиадах
Достойное завершение Игр в Пекине!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На первом круге масс-старта Юлия Джима упала на вираже, после чего зашла на круг штрафа и опустилась на 23-е место. На втором огневом рубеже лидер сборной Украины отработала без промахов и переместилась на 9-ю позицию.
На третьей стрельбе биатлонистки столкнулись с порывом ветра – у Джимы был шанс переложиться в лидирующую группу, однако украинка отправилась на 300 метров штрафа и откатилась на 15-ю строку.
Финальный огневой рубеж Джима отработала идеально и снова вернулась на 9-е место, а на последнем круге украинка выдала мощное ускорение и обошла олимпийскую чемпионку в эстафете Эльвиру Эберг и немку Франциску Пройсс, прибыв на финиш на седьмом месте, что стало для украинки повторением личного рекорда на Олимпиадах.
Олимпийской чемпионкой в масс-старте сенсационно стала француженка Жюстин Бреза-Буше, серебро взяла Тириль Экхофф, а бронза досталась главной героине Олимпийских игр Марте Олсбю-Ройселанд.
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 2+1+0+1) 40:18,0
2. Тирил Экхофф (Норвегия, 0+0+2+2) +15,3
3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 0+0+2+2) +34,9
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7. Юлия Джима (Украина, 1+0+2+0) +1:25,7
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