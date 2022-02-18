Пидручный и Прима выступят в масс-старте на Олимпиаде. Текстовая трансляция

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта на Олимпиаде. 15-километровая гонка с четырьмя стрельбами начнется в 11:00 по киевскому времени. Это последняя биатлонная гонка на Олимпиаде.

Следить за главными событиями гонки при участии двух биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые номера украинцев:

20. Дмитрий Пидручный

24: Артем Прима

Текстовая трансляция

11:00. Гонка стартовала! Болеем за Приму и Пидручного.

10:30. Добрый день. Приглашаем вас на текстовую трансляцию последней биатлонной гонки на Олимпиаде. Следим за событиями мужского масс-старта.