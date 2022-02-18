Украинцы провалили масс-старт на Олимпиаде. Как это было

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта на Олимпиаде. 15-километровая гонка с четырьмя стрельбами начнется в 11:00 по киевскому времени. Это последняя биатлонная гонка на Олимпиаде.

Следить за главными событиями гонки при участии двух биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые номера украинцев:

20. Дмитрий Пидручный

24: Артем Прима

Текстовая трансляция

11:42. Пидручный финишировал на 24 месте, а Прима - на 28.

11:38. Результаты гонки: 1 - Йоханнес Бё, 2 - Понсилуома (+40), 3 - Кристианссен (+1,12)

11:35. Пидручный вышел на 25, а Прима - на 28.

11:34. У Пидручного ещё два промаха, у Примы - один.

11:32. 1 - Йоханнес Бё, 2 - Понсилуома (+17), 3 - Кристиансен.

11:31. Четвёртая стрельба! Йоханнес два раза мажет и дарит шанс соперникам. Фийон-Майе три раза мажет, у Понсилуомы промах. Соперники шансом не воспользовались

11:29. Пидручный проигрывает 2,55 - 25 место. Прима на 29 месте.

11:28. Отсечка 10,9 км. 1 - Йоханнес Бё, 2 - Фийон-Майе (+250, 3 - Понсилуома (+26)

11:25. У Пидручного ещё два промаха, а у Примы - три. Ужасная стрельба.

11:23. Третья стрельба! У Йоханнеса один промах. 1 - Йоханнес Бё, 2 - Понсилуома, 3 - Фийон-Майе.

11:21. Очень тяжело уже Пидручному. Он проигрывает 1,47. Отставание Примы больше 2 минут.

11:19. Отсечка 7,9 км. 1 - Йоханнес Бё, 2 - Наврат (+2,9), 3 - Понсилуома (+19)

11:17. Пидручный вышел на 21 месте (+1,13), 28 - Прима (+1,46)

11:16. У Примы ещё один промах.

11:15. Вторая стрельба! Катастрофа у Пидручного - три промаха. 1 - Йоханнес Бё, 2 - К.Гоу, 3 - Самуельссон

11:12. Отсечка 4,9 км. 1 -К. Гоу, 2 - С. Гоу, 3 - Самуельссон, 6 - Пидручный (+6), 28 - Прима (+1,15)

11:08. Прима вышел на 29 месте (+1,02)

11:07. Первая стрельба! Пидручный закрыл все мишени, у Примы два промаха. 1 - Самуельссон, 2 - К. Гоу, 3 - С.Гоу, 5 - Пидручный (+8)

11:04. Отсечка 1,9 км. 1 - Йоханнес Бё, 2 - Фийон-Майе, 3 - Смольский, 19 - Пидручный (+15), 25 - Прима (+18)

11:00. Гонка стартовала! Болеем за Приму и Пидручного.

10:30. Добрый день. Приглашаем вас на текстовую трансляцию последней биатлонной гонки на Олимпиаде. Следим за событиями мужского масс-старта.