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Йоханнес Бё выиграл золото Олимпиады-2022 в масс-старте, украинцы провалились
В Пекине разыгран последний комплект медалей в биатлоне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийским чемпионом 2022 года в масс-старте стал действующий победитель Кубка мира Йоханнес Бё – на финальном огневом рубеже норвежец ушел на два круга штрафа, однако Кантен Фийон-Майе не воспользовался этим подарком и остался без медали.
Вместе с Бё-младшим на подиум в масс-старте поднялись швед Мартин Понсиулома и норвежец Ветле-Сьястад Кристиансен.
Йоханнес Бё выиграл в Пекине четыре золотых медали (спринт, масс-старт и две эстафеты). Также на его счету бронза в индивидуальной гонке.
Что касается украинцев, то Дмитрий Пидручный и Артем Прима синхронно заехали на семь кругов штрафа и финишировали в третьем десятке.
1. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия, 1+0+1+2) 38:14,4
2. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+0+0+1) +40,3
3. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 2+0+1+0) +1:12,5
...
24. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+3+2+2) +4:01,8
28. Артем Прима (Украина, 2+1+3+1) +4:58,2
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