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Велепец: Джима из-за падения потеряла 15-20 секунд
Обидная история
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Юлия Джима в заключительной гонке на Олимпийских играх в Пекине заняла седьмое место в масс-старте и повторила личный рекорд.
На первом круге лидер сборной Украины упала, после чего потеряла много времени на стартовой стрельбе.
«Просто не было бы этого падения на первом круге, где я не знаю что точно было... Она просто упала и 15-20 секунд потеряла до первого рубежа – это очень большой проигрыш.
И потом еще медленная стрельба и после первого круга вообще не выглядела хорошо. Но потом собралась и седьмое место – отличный результат. Поэтому жалко из-за падения. Но все остальное сделала, как надо», - заявил после гонки тренер женской сборной Украины Урош Велепец.
На Олимпиаде-2022 Юлия Джима ни разу не выпала из топ-15 и трижды финишировала в топ-10.
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