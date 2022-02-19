Пидручный прокомментировал результаты Олимпийских игр 2022

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал результаты Олимпиады 2022. Его слова цитирует Суспільне:

"То, что после первой стрельбы ехал с лидерами, не отразилось на следующей. Ветер словно такой же был, что и на первой. Почему было три промаха, не знаю.

Гонка после второго рубежа, можно сказать, закончилась, потому что с тремя промахами было тяжело что-то сделать, уже уходил далеко от групп лидеров.

Ну и стоя было очень тяжело стрелять: ветер порывистый был. Старался небыстро, взвешенно стрелять, но, к сожалению, еще по два промаха на рубежах и далекое 24 место в итоге.

Старался по трассе, с кем мог, цепляться. Даже за 24-е место боролся с канадцем, догнал его по трассе и старался и это место добыть в борьбе, чтобы как можно выше быть – все-таки Олимпиада.

Шансы сражаться за высокие места были практически в каждой гонке. Я доволен индивидуалкой, спринтом, преследованием. 13-18 места – это довольно хорошие результаты в нынешней конкуренции, в тех условиях, которые были, и при том, что у меня почти в каждой гонке были какие-то проблемы со здоровьем.

Старался, боролся, но немного где-то не хватало. Очень большие шансы были в индивидуальной гонке и хорошо себя в ней чувствовал на трассе, хороший ход показывал.

Конечно, вполне довольным результатами не могу быть, потому что есть только первые три места, а остальные – участники. Но если вообще смотреть, я не расстроен результатами" – сказал он.