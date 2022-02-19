Марте Олсбю-Ройзеланд понесет флаг Норвегии на закрытии Олимпиады 2022

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройзеланд понесет флаг своей страны во время церемонии закрытия Олимпиады 2022 в Пекине (Китай).

"Я была одновременно удивлена, счастлива и горда, когда глава НОК отвел меня в сторону после масс-старта и спросил, не хочу ли я быть флагоносцем на церемонии закрытия. Для меня большая честь нести норвежское знамя во главе норвежской команды после невероятной Олимпиады для Норвегии" – сказала она.

Напомним, что на счету Марте три золотых и две бронзовые награды ОИ 2022 года.