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Марте Олсбю-Ройзеланд понесет флаг Норвегии на закрытии Олимпиады 2022

Биатлон
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Марте Олсбю-Ройзеланд понесет флаг Норвегии на закрытии Олимпиады 2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройзеланд понесет флаг своей страны во время церемонии закрытия Олимпиады 2022 в Пекине (Китай).

"Я была одновременно удивлена, счастлива и горда, когда глава НОК отвел меня в сторону после масс-старта и спросил, не хочу ли я быть флагоносцем на церемонии закрытия. Для меня большая честь нести норвежское знамя во главе норвежской команды после невероятной Олимпиады для Норвегии" – сказала она.

Напомним, что на счету Марте три золотых и две бронзовые награды ОИ 2022 года.

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В статье: Олимпиада-2022 Марте Олсбю-Ройзеланд
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