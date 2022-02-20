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Йоханес Бе: Вместе с норвежской командой нам удалось найти правильный путь

Биатлон
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Комментарий норвежца

Йоханес Бе: Вместе с норвежской командой нам удалось найти правильный путь

UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист Йоханес Бе прокомментировал результаты Олимпийских игр-2022 и рассказал, как ему удалось выйти на пик формы во время главных соревнований четырехлетия. Его слова цитирует портал Le Dauphine:

- Эти пять медалей, включая четыре золота, пришлись на конец достаточно тяжелого для вас сезона. Как вы объясните свое возвращение в строй?

- Я сам задаю этот вопрос! На самом деле считаю, что мне нужно оглянуться и вспомнить, с чего я начал – тогда я смогу полностью насладиться своими достижениями за последние две недели. Были сложные моменты, когда я сомневался, что было редкостью. Я больше не чувствовал инстинкта хищника. Был немного потерянным.

Но вместе с норвежской командой нам удалось найти верный путь. Постепенно ко мне вернулась уверенность в тренировках. И, возможно, Игры для меня стали бы совсем другими, если бы я не выиграл спринт и смешанную эстафету" – сказал он.

Напомним, что ранее легендарная норвежская лыжница объявила о завершении олимпийских выступлений.

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В статье: Йоханнес Бе
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