Украинские биатлонисты досрочно завершили сезон из-за войны с Россией

Федерация биатлона Украины на официальном уровне объявила, что представители национальной сборной из-за начала полномасштабной войны с Россией до конца сезона 2021-2022 не будут участвовать ни в каких тренировочных сборах и соревнованиях, включая заключительные этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Также Международный союз биатлонистов (IBU) выразил поддержку Украине в войне с Россией.

«Наши мысли сейчас со всей украинской биатлонной семьей, украинцами и их страной», - говорится в заявлении IBU.

Россия объявила о нападении на Украину утром в четверг, 24 февраля. За первый день войны украинской армии удалось ликвидировать более 800 захватчиков.