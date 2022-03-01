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Йоханнес Бё досрочно завершил сезон

Биатлон
(1 голосов)

Он поддержал Украину

Йоханнес Бё досрочно завершил сезон

Новина українською

Четырехкратный олимпийский чемпион Пекина и трехкратный обладатель Кубка мира Йоханнес Бё рашил досрочно завершить сезон. Об этом он сообщил в своем Instagram:

"Я решил закончить сезон сейчас и не буду выступать до завершения этого сезона. Мне нужно больше времени, чтобы по-настоящему зарядиться в кругу моей семьи.

Олимпиада стала для меня огромным успехом и я невероятно счастлив своими результатами. В следующем сезоне с нетерпением жду возможности снова побороться за победу в общем зачете.

Спасибо всем болельщикам, поддерживавшим меня в этом сезоне, спасибо моим спонсорам и всем спортсменам - за отличное соперничество.

Я хочу закончить этот пост, выразив свою поддержку Украине. Наши мысли со всеми вами".

Сейчас Бё-младший занимает пятую строчку в общем зачете Кубка мира. Следующий этап Кубка мира стартует в четверг, 3 марта в финском Контиолахти.

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В статье: слава Україні Йоханнес Бе
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