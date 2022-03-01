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Йоханнес Бё досрочно завершил сезон
Он поддержал Украину
Четырехкратный олимпийский чемпион Пекина и трехкратный обладатель Кубка мира Йоханнес Бё рашил досрочно завершить сезон. Об этом он сообщил в своем Instagram:
"Я решил закончить сезон сейчас и не буду выступать до завершения этого сезона. Мне нужно больше времени, чтобы по-настоящему зарядиться в кругу моей семьи.
Олимпиада стала для меня огромным успехом и я невероятно счастлив своими результатами. В следующем сезоне с нетерпением жду возможности снова побороться за победу в общем зачете.
Спасибо всем болельщикам, поддерживавшим меня в этом сезоне, спасибо моим спонсорам и всем спортсменам - за отличное соперничество.
Я хочу закончить этот пост, выразив свою поддержку Украине. Наши мысли со всеми вами".
Сейчас Бё-младший занимает пятую строчку в общем зачете Кубка мира. Следующий этап Кубка мира стартует в четверг, 3 марта в финском Контиолахти.
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