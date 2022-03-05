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Биатлонист Лессер отдал Меркушиной свой Инстаграм, чтобы она информировала мир о вторжении РФ

Биатлон
(2 голосов)

Спасибо другу из Германии!

Биатлонист Лессер отдал Меркушиной свой Инстаграм, чтобы она информировала мир о вторжении РФ

Новина українською

Немецкий биатлонист Эрик Лессер отдал свой Instagram-аккаунт украинке Анастасии Меркушиной, чтобы та могла информировать спортивный мир о вторжении российских войск в нашу страну.

На страницу немца подписаны аж 78 тысяч человек преимущественно из Западной Европы, поэтому охват будет значительно шире, чем если бы Меркушина это делала со своего аккаунта.

В своем первом же посте Настя обвинила российских спортсменов в трусости, а также заверила, что украинцы будут сражаться за свою землю до победного конца.

"Народ Украины сплотился и будет бороться до последнего человека за свою независимость. Обращаюсь к спортсменам, вы ведь точно знаете, что происходит и молчите, ваше молчание стоит десятки жизней. А если вы еще и поддерживаете военные действия, то задумайтесь, что вы несете смерть, и скоро это коснется лично вас.

Многие спортсмены – это офицеры российской армии, и скоро и вас призовут, как призвали нас. Сейчас вы негодуете по поводу запрета на выступления, но как вы можете принимать участие в соревнованиях, когда ваша страна приставила автоматы к головам наших родственников и друзей?

Спортсмены Украины берут оружие в руки защищать свою страну, вы же боитесь правды, потому что за простой лозунг "нет войне", в котором нет ни слова про Украину, вас сажают в тюрьмы и лишают работы. Так может с вашей страной и вправду что-то не так?"

Напомним, международная федерация биатлона ранее отстранила от соревнований атлетов из россии и беларуси после вторжения в Украину.

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В статье: Анастасия Меркушина Эрик Лессер война с Россией
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