Норвежцы выиграли обе эстафеты, Фийон Майе победил в спринте и преследовании

На прошлых выходных в эстонском Контиолахти состоялся очередной этап Кубка мира по биатлону. Украинцы сезон завершили досрочно и участия в нём не принимали.

Открывали этап эстафеты у женщин и мужчин. В обоих победу праздновали норвежские команды, опередив шведов. Третью строчку у женщин заняла Италия, а Франция замкнула пьедестал у мужчин.

Спринтерскую гонку у женщин выиграла немка Дениз Херрманн. Всего в пяти секундах позади пришли к финишу норвежка Тирил Экхофф и шведка Стина Нильссон. Удержать лидерство в гонке преследования Херманн не удалось: она завершила гонку только третьей, а выиграла её Экхофф. Между ними оказалась Доротея Вирер (Италия), у которой получился впечатляющий рывок с семнадцатой строчки на вторую.

В мужских спринте и преследовании был один триумфатор - Кентен Фийон Майе. Француз на 18 секунд опередил Филипа Фьельда Андерсена и на 29 Йоханнеса Кюна в первой из двух гонок. В заключительном же старте первыми за спиной победителя оказались Эрик Лессер и Лукас Хофер, проигравшие по 8 секунд.

Общий зачёт у мужчин продолжают возглавлять два француза: Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен. Первый из них досрочно завоевал "Малый хрустальный глобус" в зачёте пасьютов, но ещё не в общем зачёте.

Женский рейтинг возглавляет Марте Олсбю Ройселанн, у которой преимущество в менее чем сто очков над Эльвирой Ёберг. К слову, Ройселанн также досрочно стала победительницей этого сезона в пасьютах.

В эстафетном зачёте победители уже также определились: Швеция у женщин и Франция у мужчин.

С 10 марта стартует девятый этап Кубка мира. Он также состоится в Эстонии, но в Отепи. До финала сезона помимо эстонского остался ещё этап в норвежском Осло, который запланирован на 17 - 20 марта.