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Кубок мира 2021/2022. Норвегия побеждает в смешанной эстафете в Отепя

Биатлон
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Результаты смешанки

Кубок мира 2021/2022. Норвегия побеждает в смешанной эстафете в Отепя

IBU

UA-Футбол
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Сегодня, 13 марта, в эстонском Отепя состоялась смешанная эстафетная гонка в рамках Кубка мира 2021/2022.

Победу в заезде завоевала команда Норвегии, серебро у представителей Швеции, а ТОП 3 замкнули французы.

Кубок мира 2021/2022. Отепя

Смешанная эстафета

1. Норвегия (0+7)

2. Швеция (0+8) (+22,5)

3. Франция (0+6) (+34,6)

Напомним, что сегодня в 16:15 начнется одиночная смешанная эстафета.

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В статье: Кубок мира по биатлону 2021-2022
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