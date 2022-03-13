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Кубок мира 2021/2022. Норвегия побеждает в смешанной эстафете в Отепя
Результаты смешанки
IBU
Сегодня, 13 марта, в эстонском Отепя состоялась смешанная эстафетная гонка в рамках Кубка мира 2021/2022.
Победу в заезде завоевала команда Норвегии, серебро у представителей Швеции, а ТОП 3 замкнули французы.
Кубок мира 2021/2022. Отепя
Смешанная эстафета
1. Норвегия (0+7)
2. Швеция (0+8) (+22,5)
3. Франция (0+6) (+34,6)
Напомним, что сегодня в 16:15 начнется одиночная смешанная эстафета.
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