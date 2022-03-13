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Биатлонистка Меркушина пошла защищать Украину в рядах пограничников
Скажем по секрету, она очень неплохо стреляет
Известная биатлонистка Анастасия Меркушина вступила в ряды Государственной пограничной службы, чтобы защищать Украину от российского вторжения.
О том, как поменяла биатлонную винтовку на автомат, она сама рассказала официальному YouTube каналу пограничников.
27-летняя Меркушина - чемпионка мира среди юниоров; постоянная участница Кубка мира и член сборной Украины на двух Олимпиадах, в том числе и недавней в Пекине. В ее активе четыре медали Кубков мира в эстафетах.
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