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Биатлонистка Меркушина пошла защищать Украину в рядах пограничников

Биатлон
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Скажем по секрету, она очень неплохо стреляет

Биатлонистка Меркушина пошла защищать Украину в рядах пограничников

Новина українською

Известная биатлонистка Анастасия Меркушина вступила в ряды Государственной пограничной службы, чтобы защищать Украину от российского вторжения.

О том, как поменяла биатлонную винтовку на автомат, она сама рассказала официальному YouTube каналу пограничников.

27-летняя Меркушина - чемпионка мира среди юниоров; постоянная участница Кубка мира и член сборной Украины на двух Олимпиадах, в том числе и недавней в Пекине. В ее активе четыре медали Кубков мира в эстафетах.

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В статье: война с Россией
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