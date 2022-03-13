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Сборная Норвегии показала лучший результат в супермиксте на этапе Кубка мира

Биатлон
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Он проходит в Эстонии

Сборная Норвегии показала лучший результат в супермиксте на этапе Кубка мира

Фото - biathlon.com

Новина українською

Сборная Норвегии показала лучший результат в эстафету в супермиксте на этапе Кубка мира, который проходит в эстонском Отепя.

Представлявшие эту скандинавскую страну Стурла Холм Легрейд и Марте Рёйселанд финишировали на дистанции 27 км со временем 31.12,8 секунды.

На втором месте расположилась команда Швеции, за которую выступали Себастиан Самуэльссон и Ханна Эберг. Их отставание составило 12,4 секунды.

Третье место на пьедестале досталось представителям Германии Эрику Лессеру и Франциске Пройс, уступившим победителям 17,9 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Супермикст.

1. Норвегия — 31.12,8.
2. Швеция +12,4.
3. Германия +17,9.
4. Франция +1.05,9.
5. Италия +1.13,5.

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