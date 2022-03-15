Блашко: Мы жили в подвале на лыжной базе в Чернигове

Украинская биатлонистка Дарья Блашко рассказала, как где её застала война России против Украины.

"Всем привет! Я знаю, многие уже "проснулись" и поняли что происходит, но есть ещё довольно большое количество людей, которые думают, что все фото и видео с 2014 года, что это постановки и фейки. Но вот то, что происходило со мной за последние дни".

"Сначала мы жили в подвале на лыжной базе в Чернигове. Вокруг, конечно, стреляли, но там было довольно безопасно до определенного времени. Вскоре нам пришлось очень быстро собрать вещи и уехать в другое место. Нас приютили люди, которые жили с нами вместе в том подвале. У них было не сильно безопасно, но прямых угроз ещё не было. Первым очень плохим звоночком стал звук снижения самолёта над тем районом, где мы находились. Около 4 утра. Это страшно. Страшно, потому что ты не слышишь звук, когда бомба сбрасывается. И ты не знаешь, останешься ли ты жив через 5 секунд. Нам повезло в тот раз. Но счастье длилось недолго".

"В этот же день неподалёку стоящая русская армия начала обстреливать район, где мы жили это время. Было разрушено несколько домов, сарай, осколки от которого просто насквозь "прошили" металлический корпус машины моего тренера".

"В большом количестве домов окна вынесло ударной волной. В том числе и там, где нас приютили. И мы все вместе перебрались в другой дом, где был хороший погреб, который выдержит удары. Девять человек, включая одного ребёнка, ночевали в погребе размером примерно 2*3. Это было неважно. Живы и хорошо", - написала Блашко в Фейсбуке.