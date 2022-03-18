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Стурла Легрейд занял первое место в мужском спринте в Холменколлене

Биатлон
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Он обеспечил себе уверенный отрыв от соперников

Стурла Легрейд занял первое место в мужском спринте в Холменколлене

biathlonworld.com

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18 марта в Холменколлене прошла мужская спринтерская гонка в рамках десятого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу в гонке одержал норвежец Стурла Легрейд, на втором месте расположился француз Кантен Фийон Майе, а топ-3 замкнул швед Себастьян Самуэльссон.

Результаты гонки:

1. Стурла Легрейд (0+0) 25:27,1
2. Кантен Фийон Майе (0+0) +22,4
3. Себастьян Самуэльссон (0+0) +26,5

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