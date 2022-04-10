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Артем Прима: Не надо жалеть насильников и всю мерзость
Сейчас спортсмен находится в ЗСУ
Биатлонист сборной Украины Артем Прима призвал собратьев не жалеть пленных.
"Здравствуйте, мы из Украины... Хочу обратиться ко всем защитникам Украины, которые защищают нашу родную мамочку, ВСУ, тероборону.
Друзья, братья, не дадим этой мерзости больше издеваться и насиловать наших детей и женщин. Если орки, взятые в плен, проверьте мобильник, они все издевательства снимают на видео.
И не надо их жалеть, насильников и всю мерзость – сразу на кол, чтобы видел русский мир, что мы наших детей не дадим больше истязать. Слава Украине", – написал Прима.
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