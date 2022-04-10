УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Артем Прима: Не надо жалеть насильников и всю мерзость
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артем Прима: Не надо жалеть насильников и всю мерзость

Биатлон
(2 голосов)

Сейчас спортсмен находится в ЗСУ

Артем Прима: Не надо жалеть насильников и всю мерзость

Новина українською

Биатлонист сборной Украины Артем Прима призвал собратьев не жалеть пленных.

"Здравствуйте, мы из Украины... Хочу обратиться ко всем защитникам Украины, которые защищают нашу родную мамочку, ВСУ, тероборону.

Друзья, братья, не дадим этой мерзости больше издеваться и насиловать наших детей и женщин. Если орки, взятые в плен, проверьте мобильник, они все издевательства снимают на видео.

И не надо их жалеть, насильников и всю мерзость – сразу на кол, чтобы видел русский мир, что мы наших детей не дадим больше истязать. Слава Украине", – написал Прима.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Прима
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...