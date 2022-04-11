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Дарья Блашко: Молчание Бех и Москаленко показывает другим людям, какой выбор был сделан

Биатлон
(2 голосов)

Украинка возмущена молчанием натурализированых россиянок

Дарья Блашко: Молчание Бех и Москаленко показывает другим людям, какой выбор был сделан

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко призывает Екатерину Бех и Оксану Москаленко не молчать, а высказываться против войны.

"В первую очередь молчание не в их пользу. Но важно понять другое – каждый самостоятельно делает выбор, у каждого есть голова на плечах и каждый понимает, на какие риски он идет.

Говорить, что "я не знал" и "я не видел" сегодня могут только люди в Мариуполе, которые сидят без связи, света, без воды, газа и пытаются выжить в подвалах. Они действительно могут не знать, что происходит в мире, потому что их жизнь заставила. Дай бог, чтобы они выжили.

Но говорить, что "я не виноват", "я не участвовал", "я не видел", "не я приказы отдавал" или "я не знаю" – это не проходит в такие моменты. Думаю, что молчание показывает другим людям, какой выбор был сделан. Каждый имеет право за него отвечать", – сказала Блашко.

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В статье: Дарья Блашко
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Источник:
Суспильне Спорт

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