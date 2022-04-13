Бех, Москаленко и Абрамова не будут выступать за сборную Украины

Министерство по делам молодежи и спорта Украины исключило натурализованных россиянок Екатерину Бех, Оксану Москаленко и Ольгу Абрамову из состава сборной Украины по биатлону.

Об этом сообщает Biathlon.com.ua со ссылкой на Государственного тренера Украины по биатлону Евгения Колупаева.

Ранее в СМИ сообщалось, что Бех, Москаленко и Абрамова уехали в россию в первый же день войны.

Абрамова выступала за Украину с 2012 года, Бех и Москаленко перешли в украинскую сборную в 2018 году.