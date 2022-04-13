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Сидорову исключили из сборной Украины по биатлону

Биатлон
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Натурализованная россиянка так и не успела выступить за Украину

Сидорову исключили из сборной Украины по биатлону

Фото: news.obozrevatel.com

Новина українською

Натурализованная российская биатлонистка Дарья Сидорова исключена из состава сборной Украины, сообщает Sport.ua.

Сидорову натурализовали летом 2021, но она так и не успела выступить за Украину.

Ранее сообщалось, что из состава украинской сборной исключены Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Ольга Абрамова.

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В статье: биатлон
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Источник:
Sport.ua

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