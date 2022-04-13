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Сидорову исключили из сборной Украины по биатлону
Натурализованная россиянка так и не успела выступить за Украину
Фото: news.obozrevatel.com
Натурализованная российская биатлонистка Дарья Сидорова исключена из состава сборной Украины, сообщает Sport.ua.
Сидорову натурализовали летом 2021, но она так и не успела выступить за Украину.
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Источник:Sport.ua
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