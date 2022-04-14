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Андрей Дериземля: Пришло время обновить Федерацию биатлона Украины

Биатлон
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Похоже, что Брынзак все же покинет свой пост

Андрей Дериземля: Пришло время обновить Федерацию биатлона Украины

Фото: Биатлон Украины

Новина українською

Украинский биатлонист Андрей Дериземля поделился своим мнением по поводу будущего Федерации биатлона Украины после новостей об отставке Владимира Бринзака:

"В скором времени состоится отчетно-выборная конференция Федерации биатлона. 24 года Федерацию возглавлял Бринзак Владимир Михайлович.

Хочу искренне поблагодарить Владимира Михайловича за его вклад в развитие украинского биатлона. Считал и считаю его лучшим руководителем! Наверное, и пришло время обновить Федерацию. Не всегда и не во всем согласен был с Владимиром Михайловичем, о чем всегда говорил откровенно.

Но обновление должно пройти не такими методами, какие избрали некоторые действующие и бывшие спортсмены. Рано началась борьба за кресло Президента Федерации.

Война продолжается. Считаю, что до победы вообще не целесообразно проводить перевыборы. Следует провести отчет за прошлый период и продолжить работать Бринзаку В.М. Очень надеюсь на победу здравого смысла".

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В статье: Андрей Дериземля
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