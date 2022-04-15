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Колупаєв: Всех спортсменок, выехавших в россию, мы уволили
Тренер отреагировал на прекращение сотрудничества сразу с несколькими спортсменками
Тренер збірної України з біатлону Євген Колупаєв прокоментував припинення співпраці з Ольгою Абрамовою, Катериною Бех та Оксаною Москаленко.
– Всех спортсменок, выехавших в Россию, мы уволили. Речь идет о Екатерине Бех, Оксане Москаленко и Ольге Абрамовой. По результатам сезона они не выполнили критерии ни на получение зарплаты, ни на попадание в состав сборной. В то же время, Надежда Белкина и Анастасия Рассказова остаются и на зарплатной ставке, и в сборной команде.
– Хочу уточнить: "уволили" - это значит, что они точно не будут выступать за команду?
– Да.
– А что по Дарье Сидоровой?
– Даша на данный момент не входила в состав команды, не получала зарплату, да и с получением паспорта у нее возникли сложности был только вид на жительство. В создавшейся ситуации мы не видим возможности продвижения этого вопроса, и Сидорова также не будет в команде.
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