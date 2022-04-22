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Пидручный - кандидат на пост президента ФБУ

Биатлон
(2 голосов)

Спортсмену уже не первый раз делали это предложение

Пидручный - кандидат на пост президента ФБУ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Украины Дмитрий Подручный рассказал, что будет баллотироваться в грядущих выборах на пост президента ФБУ:

"Скажу откровенно – мне предлагали принять участие в выборах 2022 года. Буквально несколько дней назад я принял для себя решение согласиться на выдвижение моей кандидатуры на эту должность. Сам я этого сделать не могу, поскольку только члены ФБУ, местные ячейки подают кандидатуру для рассмотрения на конференции.

Общался на эту тему со многими спортсменами. Не все, но большинство меня поддерживают. Я понимаю, что биатлонисты не голосуют. Комитет спортсменов имеет всего два голоса. Но для меня было важно услышать их мнение – спортсмены действительно хотят сейчас перемен.

Еще раз подчеркну, что я решил попытаться выдвинуть свою кандидатуру несколько дней назад. Вопрос даже не в том, выиграю я или нет. ФБУ – это не чья-то собственность, а общественная организация. Если какая-то областная федерация хочет выдвинуть условного подручного или любого другого кандидата, она имеет на это право.

Все эти слова Владимира Михайловича о том, что он готов передать кому-то власть некорректны. По моему мнению, его обязанность как президента организовать демократические выборы, а кого выберут представители регионов, это уже другой вопрос. Я надеюсь, что все же это произойдет согласно уставу федерации и действующему законодательству. И будет не один желающий поучаствовать в этих выборах, чтобы менять биатлон к лучшему".

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В статье: Дмитрий Пидручный
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Источник:
Tribuna

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