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Андрей Доценко раскритиковал Владимира Брынзака

Биатлон
(3 голосов)

А именно его решения

Андрей Доценко раскритиковал Владимира Брынзака

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Биатлонист Андрей Доценко высказался о президенте федерации Владимире Бринзаке.

"Не знаю, возможно, он думал, что война скоро завершится и нужно будет выступать. И хотел сохранить их как членов сборной. Хотя все понимают: такого не будет. И их не примут и они сами, если имеют немного совести, не смогут смотреть нам в глаза после своего молчания.

Бринзак был на их стороне, говорил, что мы примем их, когда все завершится, хотя все спортсмены против, - сказал Доценко.

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В статье: Андрей Доценко
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Источник:
kamp-sport

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