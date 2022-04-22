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Андрей Доценко раскритиковал Владимира Брынзака
А именно его решения
фото - biathlon.com.ua
Биатлонист Андрей Доценко высказался о президенте федерации Владимире Бринзаке.
"Не знаю, возможно, он думал, что война скоро завершится и нужно будет выступать. И хотел сохранить их как членов сборной. Хотя все понимают: такого не будет. И их не примут и они сами, если имеют немного совести, не смогут смотреть нам в глаза после своего молчания.
Бринзак был на их стороне, говорил, что мы примем их, когда все завершится, хотя все спортсмены против, - сказал Доценко.
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