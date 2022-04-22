Андрей Доценко раскритиковал Владимира Брынзака

Биатлонист Андрей Доценко высказался о президенте федерации Владимире Бринзаке.

"Не знаю, возможно, он думал, что война скоро завершится и нужно будет выступать. И хотел сохранить их как членов сборной. Хотя все понимают: такого не будет. И их не примут и они сами, если имеют немного совести, не смогут смотреть нам в глаза после своего молчания.

Бринзак был на их стороне, говорил, что мы примем их, когда все завершится, хотя все спортсмены против, - сказал Доценко.