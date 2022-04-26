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Урош Велепец подписал новый контракт о сотрудничестве с мужской сборной Германии

Биатлон
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Специалист покидает Украину

Урош Велепец подписал новый контракт о сотрудничестве с мужской сборной Германии

https://www.biathlon.com.ua

Новина українською

26 апреля словенский наставник женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец не будет тренировать нашу команду.

Велепец подписал новый контракт о сотрудничестве с мужской сборной Германии.

"Начинаем новую главу! Урош Велепец и Свере Олсбю Ройзеланд присоединятся к мужской и женской команде соответственно, в качестве тренеров. Они будут работать с Марком Кирхнером и Кристианом Мерингером в новом олимпийском цикле. За успешное сотрудничество!", - отметили в публикации сборной Германии.

По данным XSPORT.ua, информацию об уходе Велепца с поста старшего тренера сборной Украины подтвердил гостренер сборной Украины Евгений Колупаев.

Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра продолжит свою деятельность.

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В статье: Урош Велепец
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