Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Урош Велепец подписал новый контракт о сотрудничестве с мужской сборной Германии
Специалист покидает Украину
https://www.biathlon.com.ua
26 апреля словенский наставник женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец не будет тренировать нашу команду.
Велепец подписал новый контракт о сотрудничестве с мужской сборной Германии.
"Начинаем новую главу! Урош Велепец и Свере Олсбю Ройзеланд присоединятся к мужской и женской команде соответственно, в качестве тренеров. Они будут работать с Марком Кирхнером и Кристианом Мерингером в новом олимпийском цикле. За успешное сотрудничество!", - отметили в публикации сборной Германии.
По данным XSPORT.ua, информацию об уходе Велепца с поста старшего тренера сборной Украины подтвердил гостренер сборной Украины Евгений Колупаев.
Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра продолжит свою деятельность.
Популярное сейчас
- Беспощадный русский мир. Жуткое ВИДЕО из района Харькова, по которому бьют россияне
- "Чувствую себя виноватым". Палкин назвал свой большой провал в Шахтере
- Экс-игрок Карпат отдал жизнь, защищая Украину от российских захватчиков
- Андрей Доценко раскритиковал Владимира Брынзака
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Джавелины, Байрактары и украинские котики - уже на полках украинских магазинов игрушек. ФОТО