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Назван состав сборной Украины по биатлону на предстоящий сезон

Биатлон
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В нем нет сестер Семеренко

Назван состав сборной Украины по биатлону на предстоящий сезон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Федерация биатлона Украины назвала основные составы команд на сезон-2022/23.

Женская команда осталась без олимпийских чемпионок Валентины и Виты Семеренко.

Женская команда А:

Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок.

Мужская команда А:

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал та Тарас Лесюк.

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В статье: сборная Украины по биатлону
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Источник:
XSport.ua

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