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Назван состав сборной Украины по биатлону на предстоящий сезон
В нем нет сестер Семеренко
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Федерация биатлона Украины назвала основные составы команд на сезон-2022/23.
Женская команда осталась без олимпийских чемпионок Валентины и Виты Семеренко.
Женская команда А:
Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок.
Мужская команда А:
Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал та Тарас Лесюк.
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Источник:XSport.ua
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