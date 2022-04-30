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Федерация биатлона Украины назвала состав команды А на подготовку к новому сезону
Впереди много работы
Фото: Obozrevatel
Федерация биатлона Украины назвала состав команды А для подготовки к новому сезону. Так, в списке спортсменов, которые будут готовиться к сезону 2022/2023, не оказалось ни одного натурализованного россиянина:
Женщины: Юлия Джима, Елена Белосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок.
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал и Тарас Лесюк.
Напомним, что мужскую команду продолжит тренировать Юрай Санитра, а главный тренер женской сборной станет в управление уже совсем скоро, однако пока его имя неизвестно.
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