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Федерация биатлона Украины назвала состав команды А на подготовку к новому сезону

Биатлон
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Федерация биатлона Украины назвала состав команды А на подготовку к новому сезону

Фото: Obozrevatel

UA-Футбол
Новина українською

Федерация биатлона Украины назвала состав команды А для подготовки к новому сезону. Так, в списке спортсменов, которые будут готовиться к сезону 2022/2023, не оказалось ни одного натурализованного россиянина:

Женщины: Юлия Джима, Елена Белосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал и Тарас Лесюк.

Напомним, что мужскую команду продолжит тренировать Юрай Санитра, а главный тренер женской сборной станет в управление уже совсем скоро, однако пока его имя неизвестно.

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В статье: сборная Украины по биатлону Дмитрий Пидручный
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