Федерация биатлона Украины назвала состав команды А на подготовку к новому сезону

Федерация биатлона Украины назвала состав команды А для подготовки к новому сезону. Так, в списке спортсменов, которые будут готовиться к сезону 2022/2023, не оказалось ни одного натурализованного россиянина:

Женщины : Юлия Джима, Елена Белосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок.

Мужчины : Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал и Тарас Лесюк.

Напомним, что мужскую команду продолжит тренировать Юрай Санитра, а главный тренер женской сборной станет в управление уже совсем скоро, однако пока его имя неизвестно.